شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا طلب «بومبيو» من الصين بشأن «كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل
ونقل بومبيو، موقف الولايات المتحدة إلى كبير الدبلوماسيين الصينيين. وذكر نص وزارة الخارجية الأمريكية للمحادثة الهاتفية بينهما أن "الوزير شدد على الحاجة إلى الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات لمكافحة وباء كوفيد-19 ومنع تفشي المرض في المستقبل".
وذكر تلفزيون (سي.سي.تي.في) الرسمي الصيني أن يانغ أخبر بومبيو بأنه من المهم لواشنطن وبكين إدارة علاقاتهما بشكل صحيح وسط تفشي فيروس كورونا، معبرا عن أمله في أن تلتقي الولايات المتحدة مع الصين في منتصف الطريق وتركز على التعاون وتساعد على تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد بومبيو ليانغ "الأهمية الكبيرة" التي توليها واشنطن لتيسير الصين لإجراءات تصدير الإمدادات الطبية لتلبية الطلب الكبير عليها في الولايات المتحدة.
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