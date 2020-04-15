شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 155 إصابة جديدة و5 وفيات وشفاء 39 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و5 حالات وفاة، لافتة إلى خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم. وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا، مبينًا أن إجمالي العدد الذي سٌجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

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