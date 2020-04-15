شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 155 إصابة جديدة و5 وفيات وشفاء 39 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا، مبينًا أن إجمالي العدد الذي سٌجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.
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