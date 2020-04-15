شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات «كورونا» في فرنسا تتجاوز 17 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن فرنسا حدثت عدد الوفيات على أراضيها منذ الأول من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد ، ليبلغ العدد الإجمالي 17167 حالة وفاة، منهم 10643 في المستشفى و 6524 في دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن هذه الزيادة في الأرقام مقارنة باليوم السابق سببها "تحديث للبيانات في الثلاثة أيام الماضية بعد عطلة نهاية الأسبوع"، وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا 106206 إصابات منذ تفشي الوباء.

ونّوه سالومون بأنه سُجل انخفاض في عدد المرضى المصابين في المستشفيات بواقع 513 مصاباً مقارنة بحصيلة أمس، بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات، وبلغ عدد الحالات الخطرة في العناية المركزة 6457 حالة، بزيادة 284 مريضاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.