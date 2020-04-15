شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات «كورونا» في فرنسا تتجاوز 17 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن هذه الزيادة في الأرقام مقارنة باليوم السابق سببها "تحديث للبيانات في الثلاثة أيام الماضية بعد عطلة نهاية الأسبوع"، وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا 106206 إصابات منذ تفشي الوباء.
ونّوه سالومون بأنه سُجل انخفاض في عدد المرضى المصابين في المستشفيات بواقع 513 مصاباً مقارنة بحصيلة أمس، بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات، وبلغ عدد الحالات الخطرة في العناية المركزة 6457 حالة، بزيادة 284 مريضاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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