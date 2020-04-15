مجموعة العشرين توافق على تعليق مؤقت لخدمة الدين للدول الأشد فقراً

أعلن وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين موافقتهم على تعليق مؤقت لخدمة الدين للدول الأشد فقراً، وذلك في بيان أصدروه بعد اجتماع افتراضي.

وقال مسؤولو المالية بدول مجموعة العشرين في بيان مشترك إنهم اتفقوا على نهج منسق حيال تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقراً.

ودعا المسؤولون الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة "بشروط مكافئة".

وأوضح زير المالية السعودي أن رئاسة مجموعة العشرين قدمت خطة عمل بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدولي؛ وتم التوصل إلى اتفاق، وبدء تعليق الدين بأثر فوري.

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وقال ممثلو مجموعة العشرين "توافقنا على مقاربة منسقة مع جدول زمني مشترك يتضمن أبرز مزايا هذه المبادرة (...) التي وافق عليها أيضاً نادي باريس"، موضحين أن "جميع المانحين الرسميين الثنائيين سيشاركون في هذه المبادرة".

وحض البيان الجهات المانحة الخاصة على المشاركة بدورها في المبادرة.