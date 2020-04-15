ليبيا مقبرة طائرات أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن الجيش الليبي من إسقاط نحو 70 طائرة تركية مسيرة خلال عام منذ بدء عمليته العسكرية لتطهير طرابلس من الإرهابيين في أبريل 2019.

إدانات دولية لجرائم مليشيات الوفاق وتركيا غربي ليبيا

وسقطت أغلب تلك الطائرات في العاصمة طرابلس ومحيطها، فضلا عن سقوط أخرى في مدن: مصراتة وترهونة والجفرة.

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مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أكد أن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش تمكنت من إسقاط نحو 70 مسيرة تركية من نوع "بيرقدار" منذ بدء عملية تحرير طرابلس "طوفان الكرامة".

الطائرات التي تم إسقاطها تنوعت مهامها بين مسيرة "للرصد والتصوير" وأخرى لحمل الصواريخ.