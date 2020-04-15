محسن أمين - تونسالخميس 2020/4/16 12:11 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين، 780 حالة مؤكدة.
وأعلنت "الصحة التونسية" أنه منذ تاريخ 22 مارس/آذار 2020، تم إجلاء 2905 أشخاص، بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري.
وأشارت إلى إخضاع حوالي 3500 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي.
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