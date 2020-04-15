2486 إصابة و285 وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2486 ليصل العدد إلى 127584.
وتشير البيانات الجديدة إلى حدوث زيادة في الإصابات الجديدة بعد 4 أيام من الانخفاض، فيما شهدت الوفيات ارتفاعا بواقع 285 إلى 3254.
ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قادة الولايات الاتحادية الـ16 لتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها، حيث تتطلع البلاد إلى الخروج من إغلاق مفروض لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وفي يوم 22 مارس/آذار، قررت ميركل والولايات فرض قيود شاملة على حرية الحركة، لمدة أسبوعين وتم تمديدها لاحقا حتى 19 أبريل/نيسان.
ومن بين القرارات الرئيسية التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع، هو موعد السماح للتلاميذ بالعودة إلى مدارسهم التي أغلقت لعدة أسابيع.
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