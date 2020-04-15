حبس إعلامي إماراتي بعد تداول مقطع فيديو له يثير فيه النعرات بين الجنسيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أودعت النيابة العامة الاتحادية في الإمارات إعلاميا إماراتيا، الحبس الاحتياطي بعد تداول مقطع فيديو له يثير فيه النعرات بين الجنسيات المقيمة في البلاد.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام، رصد على شبكة الإنترنت مقطع فيديو يتحدث فيه (الإعلامي ط.ا) بما يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات على أساس الجنسية والعرق، واحتقارًا لإحدى هذه الجاليات، مما يسيء إلى الدولة وينال من جهودها في نشر قيم التسامح، ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة".

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وكشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة الاتحادية أن الإعلامي المذكور "خضع لتحقيق قضائي توطئه للتصرف قانونًا في الجرائم المنسوبة إليه".

وكان الإعلامي تحدث في مقطع فيديو يدافع فيه عن الممثلة الكويتية حياة الفهد، عن أن المعاملة في الخليج للوافدين تختلف من جنسية إلى أخرى.

واعتبر خلال حديثه أن معاملة الوافد العربي لا يمكن أن تطابق معاملة العامل البنغالي أو الهندي، بحسب تعبيره.