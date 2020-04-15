الجيش الليبي: لا صحة لشائعات التفاوض المتداولة بشأن قاعدة الوطية الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الجيش الليبي، أن الأخبار المتداولة حول التفاوض مع المليشيات لتسليم قاعدة الوطية الجوية، غير صحيحة.



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وقالت “العين الأخبارية“، في نبأ عاجل لها نقلا عن الجيش الليبي: أنه "لا صحة للشائعات المتداولة بشأن التفاوض مع المليشيات لتسليم قاعدة الوطية الجوية".

واليوم الأربعاء، 15 نيسان/أبريل أعلن الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، استهداف رتل للمليشيات بالقرب من قاعدة الوطية (غرب)، وتدمير غرفة عمليات رئيسية للأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية وسط طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش، في بيان، إن القوات الجوية استهدفت رتلا كان يتجه للهجوم على قاعدة الوطية من منطقة العسة غربي البلاد.