بعد واقعة "الأميرية".. "المهمة" أغنية تبرز تدريبات الشرطة والاحترافية فى اقتحام أوكار الارهاب

4 ساعات متواصلة، حبس أهالي عزبة شاهين بمنطقة الأميرية أنفاسهم، أصوات الرصاص تنخلع لها القلوب، الجميع احتمى بعيدًا عن النوافذ والأبواب بينما يجابه عيون مصر الساهرة "الشرطة" عناصر خلية إرهابية اتخذوا شقة ببرج سكني وكرًا للتخطيط لأعمال عدائية تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.

قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية قدمت ملحمة وطنية طوال تلك الساعات، ونجحت في أحكام قبضتها على الموقف، والقضاء على عناصر الخلية الإرهابية، فيما استشهد ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني وأصيب 3 شرطيين.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيس بوك أغنية جديدة بعنوان "المهمة" تبرز تدريبات رجال الشرطة وقدرتهم على الاقتحام والتعامل الاحترافي ضد الإرهابين والعناصر الإجرامية.

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وكانت وزارة الداخلية أحبطت عمليات إرهابية ضخمة خطط لها متطرفون، لتنفيذها خلال احتفالات أعياد الأقباط فى مصر، وفى سبيل ذلك جهزوا أسلحة لتنفيذ مخططهم، إلا أن تحرك ضباط الأمن الوطنى السريع ساهم فى وأد العملية الإرهابية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفى ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وبإستهدافه عثر على "4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة" وتم تقنين الإجراءات.