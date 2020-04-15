بنك البحر المتوسط وشركة IMMS: توصلنا لتسوية حبية

أعلن كل من ​بنك البحر المتوسط​ وشركة IMMS أنهما قد توصلا إلى تسوية لحل خلافاتهما حبيا وتدوين رجوعهما عن الاجراءات القضائية العالقة في ما بينهما.

وأكدا أن التسوية لم تتضمن أي تحويل لاية مبالغ بالعملات الأجنبية الى الخارج، وأنه "لم يتم سحب او تحرير اية وديعة مجمدة لدى بنك البحر المتوسط وان هذه الوديعة ستبقى مجمدة حتى تاريخ الاستحقاق ووفقا لشروط التعاقد الاساسية".

وأوضحت شركة IMMS أنه "كما سبق وصرحنا بتاريخ 29 تشرين الثاني 2019، أن شركة IMMS هي شركة خاصة مستقلة، يملكها السيد مرتضى لاقهاني، ولا وجود لأي مساهمين آخرين فيها؛ وبالتالي، فإن أي كلام أو تكهنات حول مشاركة أشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين في رأس مال شركة IMMS أو في أموال شركة IMMS لدى بنك البحر المتوسط، هو غير صحيح على الإطلاق".