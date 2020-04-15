حنكش: لا يمكن للسلطة أن تستمر بالاستخفاف بعقول الناس في ملف النفايات

اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، في حديث تلفزيوني، أنه "لا يمكن للسلطة أن تستمر بالاستخفاف بعقول الناس في ملف ​النفايات​"، لافتاً إلى أنه "ما من مسؤول في ​منطقة المتن​ وقف الى جانب الناس كما فعل ​حزب الكتائب​، فالموضوع يمس بصحة أبنائنا وبالبيئة".

وشدد على أن "موضوع ​مطمر برج حمود​ - ​الجديدة​ دقيق ويمسّ بصحة الناس وسلامتهم"، لافتا الى ان أيّ "وزير بيئة لم ينظر بعد بمعايير عالمية لهذا الموضوع رغم كل الوعود".

وأوضح أن "الخطة المستدامة تقضي بالذهاب الى تخفيف الأوزان والفرز من المصدر ومراكز فرز ومعالجة في المناطق، لافتاً إلى أننا "كلنا متفقون موالاة ومعارضة على هذه الخطة لكن المؤسف ألا أحد يريد ان يطبقها"، مشيراً إلى أنهم "دائما يخيروننا بين القبول بتوسيع المطمر او بعودة النفايات الى الشوارع".

وأشار إلى أن "هذه ​سياسة​ الموجودين في السلطة أي اللامسؤولين الذين يخيّرون المواطن بين السيئ والأسوأ وأخذه رهينة"، مؤكدا ان الحل بأن "نذهب إلى خطة طوارئ تخفّف عن الناس الروائح والأمراض"، مبديا أسفه لأنه "تم إقناع الناس بمطمر للنفايات في البحر من دون معالجة وهذا غير مقبول".