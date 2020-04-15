نزيه نجم: أنا مع الواجهة البحرية ومع دعم أهل بيروت في كل الاوقات

رد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، في تصريح تلفزيوني، على الكلام الذي قيل عن موضوع الواجهة البحرية، فاكد انه سيظلّ يدافع عن المشروع، مذكراً في الوقت عينه انه لا يبيع البلاط للدولة اللبنانية، ومشدداً على ان مشاريع من هذا النوع لا تتعارض مع الدعم الواجب اقراره لابناء بيروت في هذه الظروف.
وذكر النائب نجم باجتماعات اللجنة النيابية والملفات الكثيرة التي تابعتها وواكبتها والتوصيات التي رفعتها، لافتاً إلى أنه "لدينا جلسة يوم الأربعاء المقبل مع وزير الطاقة والمياه من أجل البحث في تأمين الكهرباء لكل لبنان بارخص الاسعار والكلف".
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