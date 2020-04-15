الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​، والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع تكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، ومن المتوقع ان تشتدّ خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح.

أما الجمعة، فغائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع بعض الثلوج على ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق حتى فترة بعد الظهر حيث يتحسن الطقس تدريجياً ويتحول خلال الليل الى قليل الغيوم، بينما السبت قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والأحد قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة.