الدفاع المدني أخمد حريقاً اندلع في سوبرماركت في الصرفند

أخمد عناصر ​الدفاع المدني​ حريقاً اندلع في ​سوبرماركت​ أبو موسى - عين القنطرة في الصرفندـ حيث أتت النيران على مكتب وأجهزة كمبيوتر وسجائر، الا ان سرعة تدخل الدفاع المدني حالت دون امتداد النيران الى المستودعات التي بداخلها مواد غذائية وقوارير الغاز.

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