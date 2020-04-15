عبيد: أتمنى ألا يكون دياب جسر عبور لإعادة تكوين الحالة السابقة بعد كورونا

أشار المدير العام السابق لوزارة الإعلام ​محمد عبيد​، في حديث تلفزيوني، إلى أن هناك جزءاً من القوى الموجودة داخل الحكومة، رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ورئيس تيار "المردة" النائب ​سليمان فرنجية​، تعتبر أن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ له صلة عميقة مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ وينفذ أجندة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وصهره.

وأكد عبيد أهمية حماية تجربة دياب، لكنه لفت إلى أنه حتى الآن لم تتضح الرؤية التي لديها، متمنياً أن لا يكون جسر عبور لإعادة تكوين الحالة السابقة بعد الإنتهاء من أزمة ​فيروس كورونا​، لافتاً إلى أن القوى التي تحاول أن تلمع صورتها في هذه المرحلة تسعى إلى أن تكون في الشارع بعد كورونا وإعادة تكوين التجربة السابقة.