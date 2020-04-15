أعلنت بلدية كفرشيما، في بيان، أنه "تعقيبا على الخبر الذي ورد في النشرات المسائية لبعض وسائل الاعلام ليوم الاربعاء الواقع في 15 /04/2020 عن وجود حالة اصابة بفيروس كورونا ضمن النطاق البلدي لكفرشيما، يهم البلدية ان توضح بانه لا توجد اية اصابة بفيروس كورونا ضمن نطاقها البلدي".
وأشارت البلدية إلى ان "الحالة التي اشير اليها يعود تاريخها الى 23/03/2020 لشخص غير مسجل في سجلات القيد في كفرشيما، كما انه غير مقيم فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية كفرشيما: لا اصابات كورونا ضمن نطاقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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