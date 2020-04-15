بلدية كفرشيما: لا اصابات كورونا ضمن نطاقنا

أعلنت بلدية ​كفرشيما​، في بيان، أنه "تعقيبا على الخبر الذي ورد في النشرات المسائية لبعض وسائل الاعلام ليوم الاربعاء الواقع في 15 /04/2020 عن وجود حالة اصابة ب​فيروس كورونا​ ضمن النطاق البلدي لكفرشيما، يهم البلدية ان توضح بانه لا توجد اية اصابة بفيروس كورونا ضمن نطاقها البلدي".

وأشارت البلدية إلى ان "الحالة التي اشير اليها يعود تاريخها الى 23/03/2020 لشخص غير مسجل في سجلات القيد في كفرشيما، كما انه غير مقيم فيها".