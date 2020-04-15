يعقوبيان: عندما يصر القضاء الأعلى على التشكيلات القضائية يجب أن تقر

أشارت النائب بولا يعقوبيان، في حديث تلفزيوني، إلى أنها "تفاجأتُ منذ اللحظة الأولى أنّ رئيس الحكومة حسان دياب مصرّ على تشكيل حكومة مستقلّين"، لافتة إلى أننا "نرى اليوم أنّ التدخلات والزبائنية والمحاصصة ما زالت موجودة كما في الحكومات السابقة".
من ناحية أخرى، اعتبرت يعقوبيان أنه عندما يصر مجلس القضاء الأعلى على التشكيلات القضائية يجب أن تقر بغض النظر عن رأي وزيرة العدل ماري كلود نجم، لافتة إلى أن القرار في مكان آخر رجم وجود أسماء جيدة في الحكومة، مشيرة إلى أن هذا ما يظهر في الإستحقاقات الكبرى.
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