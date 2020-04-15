يعقوبيان: عندما يصر القضاء الأعلى على التشكيلات القضائية يجب أن تقر

أشارت النائب ​بولا يعقوبيان​، في حديث تلفزيوني، إلى أنها "تفاجأتُ منذ اللحظة الأولى أنّ رئيس الحكومة ​حسان دياب​ مصرّ على تشكيل حكومة مستقلّين"، لافتة إلى أننا "نرى اليوم أنّ التدخلات والزبائنية والمحاصصة ما زالت موجودة كما في الحكومات السابقة".

من ناحية أخرى، اعتبرت يعقوبيان أنه عندما يصر ​مجلس القضاء الأعلى​ على ​التشكيلات القضائية​ يجب أن تقر بغض النظر عن رأي وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، لافتة إلى أن القرار في مكان آخر رجم وجود أسماء جيدة في الحكومة، مشيرة إلى أن هذا ما يظهر في الإستحقاقات الكبرى.