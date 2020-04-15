ضاهر: زحله ستكون بجهوزية تامة لمواجهة الكورونا ابتداء من هذا السبت

أعلن النائب ميشال ضاهر، في بيان له، أن زحله ستكون بجهوزيّة تامة لمواجهة الكورونا ابتداء من هذا السبت، حيث سيلبّي وزير الصحة حمد حسن مشكوراً دعوتي لاستلام المختبر الخاص بكورونا الذي قدّمته لمستشفى الهراوي الحكومي".
وأشار إلى أن المختبر "سيكون جاهزاً لإجراء الفحوصات المخبريّة بمعدل ١٠٠ فحص يومياً، لنتمكّن من التصدي لهذا الفيروس في زحلة وقضائها".
وكانت وزارة الصحة أعلنت، في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا، أن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان بلغ 658 منذ 21 شباط 2020، وذلك بعد تسجيل 17 إصابة جديدة.
ولفتت الوزارة في بيانها الى ان عدد الحالات الجديدة التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 12 اصابة بين المقيمين، و 5 اصابات بين الوافدين.
واستقر العدد التراكمي للوفيات في لبنان منذ 21 شباط 2020 عند 21 حالة.
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