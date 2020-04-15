بلدية الحازمية: لا يمكن القول أنه يوجد 11 حالة كورونا في الحازمية

أوضحت ​بلدية الحازمية​، في بيان، "لا يمكن القول انه يوجد ١١ حالة كورونا في الحازمية"، لافتة إلى "حالة واحدة فقط ضمن نطاق بلدية الحازمية اُدخلت الى ​مستشفى بيروت الحكومي​ وقد خرجت بعد اسبوع من المستشفى بعد التأكد من شفائها التام، اما الباقي فكانت بغالبيتها حالات حجر ناجمة عن العودة من السفر، او بعض العوارض الطفيفة، وقد جرت متابعتها يوميًا بتكليف من مصلحة الصحة في ​جبل لبنان​ من قبل الطبيبة رئيسة مركز الرعاية الصحية الأوليّة التابع لبلدية الحازمية".

وأشارت إلى أن "مدة الحجر لغالبيتهم الساحقة (ثمانين بالمائة) قد انتهت، وأجريت الفحوصات المخبرية PCR التي أكدت تعافيهم بشكل نهائي، ولم تشهد الحازمية أيّ حالات جديدة باستثاء الوافدين مؤخّرًا من السفر الذين يمضون فترة الحجر العادية بمتابعة دائمة من قبل مركز الرعاية الصحية الاولية التابع لبلدية الحازمية، وكل ما يتمّ تداوله سوى ذلك غير دقيق، ولا وجود لأيّة إصابات لا في منازل الضباط ولا في أيّ شارع آخر في الحازمية".

وأكدت أنها "ستقوم بالإعلان عن أيّ إصابة، عند حصولها لا سمح الله، كما تقوم بإجراء عمليات التعقيم الضروريّة والدوريّة حيث يلزم لتلافي أي انتقال للعدوى"، مشيرة إلى أنها "تقوم بواجبها وعملها بحرفية ودقة مع اصحاب العلاقة وبالتنسيق اليومي من قبل الطبيبة المختصة مع طبيب ​القضاء​، وتحافظ على خصوصية هذا العمل الطبي، كما تقوم بالإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة جميع المواطنين".