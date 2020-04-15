الحاج حسن: اجريت اتصالين بفهمي وعبد الصمد للسماح للعاملين في المواقع الالكترونية بالتجول

أعلن رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النيابية النائب ​حسين الحاج حسن​، في بيان، أنه "استجابة لمناشدة عدد من العاملين في المواقع الالكترونية السماح لهم بالتجوال كصحافيين في ظل قرار التعبئة العامة، أجريت اتصالين هاتفيين بكل من وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ ووزيرة الإعلام السيدة ​منال عبد الصمد​، أملت منهما معالجة هذه المسألة بشكل عاجل سيما في ظل الفراغ التشريعي بشأن تنظيم عمل المواقع الإلكترونية في لبنان".

وأضاف: "كما أملت منهما معالجة هذه المسألة بالتنسيق مع ​المجلس الوطني للاعلام​ الذي يدأب منذ سنوات على ملء الفراغ التشريعي بحيث تحصل المواقع الإلكترونية على علم وخبر من المجلس لتنظيم عملها".