أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، في بيان، أنه "استجابة لمناشدة عدد من العاملين في المواقع الالكترونية السماح لهم بالتجوال كصحافيين في ظل قرار التعبئة العامة، أجريت اتصالين هاتفيين بكل من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ووزيرة الإعلام السيدة منال عبد الصمد، أملت منهما معالجة هذه المسألة بشكل عاجل سيما في ظل الفراغ التشريعي بشأن تنظيم عمل المواقع الإلكترونية في لبنان".
وأضاف: "كما أملت منهما معالجة هذه المسألة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعلام الذي يدأب منذ سنوات على ملء الفراغ التشريعي بحيث تحصل المواقع الإلكترونية على علم وخبر من المجلس لتنظيم عملها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: اجريت اتصالين بفهمي وعبد الصمد للسماح للعاملين في المواقع الالكترونية بالتجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.