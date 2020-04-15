بو صعب: لإعادة النظر بقرار وقف رحلات إعادة اللبنانيين من الخارج

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الياس بو صعب، في حديث تلفزيوني، أن قرار وقف رحلات إعادة اللبنانيين من الخارج يجب إعادة النظر فيه، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن إستخدامها على هذا الصعيد، منها تأمين عودة من أجرى فحص الـPCR وجاءت نتيجته سلبية.
وأشار بو صعب إلى أن جميع القوى السياسية أكدت على ضرورة عدم ترك اللبنانيين في الخارج، لكن قرار مجلس الوزراء جاء بتعليق الرحلات لمدة اسبوعين.
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