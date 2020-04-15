سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي،"لماذا لا يحسم رئيس الحكومة الجدال الخبيث حول التلاعب بقوائم المواطنين المستفيدين من المساعدات، ويطلعنا على الحقيقة كاملةً في هذا الموضوع، وما اذا كان العيب في قوائم وزارة الشؤون الاساسية ام في القوائم المستحدثة على عجل في الأسابيع الماضي".
وأشار إلى أن "رئاسة مجلس الوزراء هي المرجع النهائي في إصدار القوائم وعليها تقع مسؤولية اعلان الحقيقة التي ننتظرها من دولة الرئيس تحديدا فهل سيتجاوب مع تساؤلنا المشروع هذا".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: رئاسة الحكومة هي المرجع النهائي لاصدار قوائم المستفيدين من المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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