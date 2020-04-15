عقيص: رئاسة الحكومة هي المرجع النهائي لاصدار قوائم المستفيدين من المساعدات

سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي،"لماذا لا يحسم رئيس الحكومة الجدال الخبيث حول التلاعب بقوائم المواطنين المستفيدين من المساعدات، ويطلعنا على الحقيقة كاملةً في هذا الموضوع، وما اذا كان العيب في قوائم وزارة الشؤون الاساسية ام في القوائم المستحدثة على عجل في الأسابيع الماضي".

وأشار إلى أن "​رئاسة مجلس الوزراء​ هي المرجع النهائي في إصدار القوائم وعليها تقع مسؤولية اعلان الحقيقة التي ننتظرها من دولة الرئيس تحديدا فهل سيتجاوب مع تساؤلنا المشروع هذا".