الجيش: توقيف سوريين بتهمة تهريب الدخان والتنباك في الدوحة خلدة

أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخه، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة دوحة الحص - خلدة، كلا من المدعوَين (س.ص) و (م.م) من التابعية السورية، لإقدامهما على تهريب الدخان والتنباك، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة منها، ولقيام المدعو (س.ص) بقيادة سيارة دون أوراق قانونية، ودخول المدعو (م.م) الأراضي اللبنانية خلسة وتجوله دون أوراق ثبوتية".
وأوضحت أن "التحقيق مع الموقوفين بوشر بإشراف القضاء المختص".
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