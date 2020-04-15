الخارجية الروسية: وقف تمويل الصحة العالمية خلال الوباء ضربة تقطع التنفس

اعتبر ​وزير الخارجية​ الروسي سيرغي ريابكوف، قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بوقف تمويل ​منظمة الصحة العالمية​، "تصرف غير لائق"، لافتاً إلى أن "هذا التصرف خلال الوباء، ضربة تقطع التنفس".

وأشار ريابكوف إلى أن "إثارة أسئلة حول منظومة عالمية، سواء أكانت منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل صحيح أم لا، غير مناسب وفي غير وقته".

في سياق متصل، أكد الممثل الدائم ل​روسيا​ لدى مكتب ​الأمم المتحدة​ بجينيف جينادي جاتيلوف، أنه "من السخف القول إن منظمة الصحة العالمية أخفت شيئا عن ​الولايات المتحدة​، نظرا لأن ممثلي واشنطن يعملون في الأجهزة الرئيسية للمنظمة"، مشددا على أن "الولايات المتحدة لا تزال المديون الرئيسي للصحة العالمية".