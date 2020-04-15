الصحة الإيرانية: ثلث المتوفين بفيروس كورونا خلال يومين سجلوا في طهران

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ في ​إيران​ كيانوش جهانبور، أن "ثلث المتوفين ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد خلال اليومين الأخيرين، سجلوا في العاصمة ​طهران​".

وأكد جهانبور أن "بلاده تمكنت من مواجهة الفيروس الخطير بصورة جيدة رغم الحظر المفروض عليها"، لافتاً إلى أن "اختبار الإصابة بالمرض باسلوب PCR مؤكد لو كانت النتيجة ايجابية، فيما النتيجة ليست مؤكدة لو كانت سلبية، اما اسلوب الاشعة "سي تي سكان"، فانه اكثر دقة وبامكانه أن يقدم معلومات جيدة للطبيب، وقد حققت إيران خلال الشهرين الاخيرين اكبر عدد من اختبارات "سي تي سكان" مقارنة مع الدول المجاورة".

كما شدد على أنه "البنية التحتية للكثير من الدول افضل من بلادنا في المجال الصحي، ولكن الاجراءات المتخذة في البلاد في مجال الصحة والوقاية والكشف المبكر والحجر الصحي في المنزل والعناية في المنزل ومتابعة حالته الصحية باستمرار، قد خفضت عبء المراجعة للمستشفيات".