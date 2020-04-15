أشار مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، إلى أن "هناك 19 أو 20 ولاية كان لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تأثير محدود عليها حقا". وأعرب عن اعتقاده بأنه "سنرى بعض الولايات التي يشعر حكامها بأنهم جاهزون"، لافتاً إلى أن "المراكز على استعداد لمساعدة تلك الولايات في عملية رفع القيود".
وفي هذا الإطار، رفض حكام عدد من الولايات الأكثر تضرراً في البلاد، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وحده من يملك سلطة تحديد موعد البدء في إعادة فتح الاقتصاد والسماح للشركات التي تعمل في مجالات غير أساسية بالعمل مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: 20 ولاية أميركية كان لفيروس كورونا تأثير محدود عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.