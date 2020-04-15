مسؤول أميركي: 20 ولاية أميركية كان لفيروس كورونا تأثير محدود عليها

أشار مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، إلى أن "هناك 19 أو 20 ولاية كان ل​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، تأثير محدود عليها حقا". وأعرب عن اعتقاده بأنه "سنرى بعض الولايات التي يشعر حكامها بأنهم جاهزون"، لافتاً إلى أن "المراكز على استعداد لمساعدة تلك الولايات في عملية رفع القيود".

وفي هذا الإطار، رفض حكام عدد من الولايات الأكثر تضرراً في البلاد، إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه وحده من يملك سلطة تحديد موعد البدء في إعادة فتح الاقتصاد والسماح للشركات التي تعمل في مجالات غير أساسية بالعمل مرة أخرى.