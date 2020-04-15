الصحة البولندية: تهيّأوا لصراع طويل مع كورونا الذي سيستمر أكثر من عام

أشار وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفيسكي، إلى أنه "على مواطنيه أن ينسوا خططهم للإجازة الصيفية والرحلات مع أطفالهم ومخيماتهم، وأن يودعوا حتى التفكير بالموضوع، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وشدد شوموفيسكي على أن "أشهر الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، لن تقضي على وباء كورونا المستجد، الذي سيستمر لأكثر من عام"، داعياً إلى "أن نتهيّأ لصراع طويل مع فيروس كورونا".
كما لفت إلى أنه "ليست هناك أي معطيات علمية تؤكد أن الوباء سينتهي مع حلول الصيف"، مؤكداً أن "الفيروس موجود حتى في تلك البقاع من العالم، حيث درجات الحرارة أعلى والشمس تشرق بشكل أكبر مما هو عليه في بولندا، لذلك أعتقد أن الوباء سيختفي في حزيران أو تموز المقبلين".
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