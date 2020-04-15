"رويترز": إيران احتجزت ناقلة تحمل علم هونغ كونغ لفترة وجيزة ثم أفرجت عنها

أشارت مصادر في الأمن البحري البريطاني لوكالة "رويترز"، إلى أن "​إيران​ احتجزت ناقلة المواد الكيميائية "إس سي تايبيه" ترفع علم ​هونغ كونغ​ لفترة وجيزة قبل أن تفرج عنها".

ولفتت المصادر إلى أن "الناقلة كانت تبحر في المياه الدولية عندما أوقفتها ​السلطات الإيرانية​"، موضحةً أنه "تم الاقتراب من السفينة على مسافة 48 ميلاً بحريا قبالة الفجيرة، وأوقفتها أربعة قوارب تقل أفراداً مسلحين من ​خفر السواحل​ الإيراني".

كما أفادت بأن "طاقم السفينة تلقى أوامر بإنزال السلم ثم صعد الحرس الإيراني إلى السفينة"، موضحةً أنه "تم توجيه السفينة لاحقا إلى كوه مبارك في إيران لكن أفرج عنها سريعا، وتم التأكد حاليا من سلامة السفينة وطاقمهما".

من جهتها، أشارت وكالة "رويترز" إلى أنه لم يتسن الوصول إلى مسؤولين من إيران وهونغ كونغ للتعليق، موضحةً أنه "لم يتسن أيضا الحصول على تعليق من شركة "إس سي شيبينغ" التي تشغل الناقلة ومقرها سنغافورة".