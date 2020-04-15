هيئة السياحة في دبي: تمديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق الفنادق والفعاليات حتى إشعار آخر

أعلنت هيئة السياحة في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تمديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق الفنادق والفعاليات حتى إشعار آخر.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 33.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 5365 حالة.
كما أفادت بشفاء 101 شخصاً كان أصيب بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المتعافين شخصاً.1034
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