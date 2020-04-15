تحالف دعم الشرعية باليمن: ملتزمون بوقف إطلاق النار الشامل رغم انتهاكات الحوثيين

أشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن "إجمالي خروق مليشيات الحوثي لوقف ​إطلاق النار​ حتى اليوم بلغت 547 خرقاً"، مؤكداً "استمرار التزام قواته و​الجيش الوطني​ اليمني بوقف إطلاق النار الشامل".

وشدد التحالف على أنه "يحتفط بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام ​الحوثيين​"، لافتا إلى أنه "نطبق أقصى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات".

من جهتها، أعلنت القوات السعودية باليمن في وةقت سابق، وقف لإطلاق النار، دعماً لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي ما زالت مستمرة منذ خمس سنوات ولتهيئة الأجواء لمواجهة تفشي فيروس كورونا.