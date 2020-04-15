العدل العراقية: رفع قوائم 1007 سجناء مشمولين بالعفو الخاص للإفراج عنهم

أعلنت ​وزارة العدل العراقية​، "رفع قوائم بأسماء السجناء المشمولين بالعفو الخاص البالغ عددهم 1007 أشخاص، بتوجيه من الوزير فاروق أمين الشوالي، إلى الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​ للبت في الإفراج عنهم.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "القوائم شملت أسماء المودعين في دائرة الإصلاح والبالغ عددهم 950 نزيلا، مع نسخ من قرارات الحكم الصادرة بحقهم من المحاكم المختصة، بالإضافة إلى أسماء النزلاء في دائرة إصلاح الأحداث والبالغ عددهم 57 حدثا".

كما شددت على "الالتزام بمراعاة المادة 63 أولا من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لعام 1983 المعدل، والتي نصت على أنه لا يجوز أن يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي إلى معرفة هويته".