حلف "الناتو": نحافظ على جاهزيتنا التشغيلية في جميع أنحاء العالم

أكد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أنه "يحافظ على جاهزيته التشغيلية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال مهمته في ​أفغانستان​".

ولفت الحلف إلى أن "بعثة الدعم الحازم التي يقودها ​الناتو​ في أفغانستان ملتزمة التزامًا راسخًا بدعم قوات ومؤسسات الأمن الأفغانية، وهي تواصل جهودها لحماية المواطنين الأفغان من الإرهاب وتمهيد الطريق نحو سلام دائم في البلاد".

كما شدد على أنه "ينفذ تدابير وقائية صارمة للتصدي لوباء ​كورونا​ المستجد والتعاون مع الأفغان بطريقة فعالة وآمنة".

وفي الأيام الأخيرة، ساعدت بعثة الدعم الحازم في توصيل الإمدادات للشرطة الوطنية الأفغانية في إقليم نورستان شرقي البلاد، بما في ذلك المواد الطبية ومواد التنظيف والمطهرات ومعدات الحماية الشخصية.