أكد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أنه "يحافظ على جاهزيته التشغيلية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال مهمته في أفغانستان".
ولفت الحلف إلى أن "بعثة الدعم الحازم التي يقودها الناتو في أفغانستان ملتزمة التزامًا راسخًا بدعم قوات ومؤسسات الأمن الأفغانية، وهي تواصل جهودها لحماية المواطنين الأفغان من الإرهاب وتمهيد الطريق نحو سلام دائم في البلاد".
كما شدد على أنه "ينفذ تدابير وقائية صارمة للتصدي لوباء كورونا المستجد والتعاون مع الأفغان بطريقة فعالة وآمنة".
وفي الأيام الأخيرة، ساعدت بعثة الدعم الحازم في توصيل الإمدادات للشرطة الوطنية الأفغانية في إقليم نورستان شرقي البلاد، بما في ذلك المواد الطبية ومواد التنظيف والمطهرات ومعدات الحماية الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر حلف "الناتو": نحافظ على جاهزيتنا التشغيلية في جميع أنحاء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.