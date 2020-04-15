"جونز هوبكنز": ارتفاع أعداد الوفيات بالولايات المتحدة إلى 27085 حالة وفاة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية أن أعداد الوفيات جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ قي ​الولايات المتحدة​ ارتفعت إلى 27085 حالة وفاة، خلال الساعات الماضية.

وكانت الجامعة أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن "الولايات المتحدة سجلت 2410 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 26059 حالة".

وفي السياق، كان النائب عن ولاية إنديانا الاميركية تيري هولينغزورث، أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن "السماح بمقتل المزيد من الأميركيين بفيروس كورونا، أهون من ضرر الاقتصاد الناجم عن إجراءات العزل"، لافتاً إلى أن "موقف الحكومة الأميركية في مجال الاختيار بين فقدان أسلوب حياتنا كأميركيين وبين تكبد خسائر في الأرواح، هو الأخير دائما".