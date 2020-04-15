أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية أن أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا قي الولايات المتحدة ارتفعت إلى 27085 حالة وفاة، خلال الساعات الماضية.
وكانت الجامعة أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن "الولايات المتحدة سجلت 2410 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 26059 حالة".
وفي السياق، كان النائب عن ولاية إنديانا الاميركية تيري هولينغزورث، أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن "السماح بمقتل المزيد من الأميركيين بفيروس كورونا، أهون من ضرر الاقتصاد الناجم عن إجراءات العزل"، لافتاً إلى أن "موقف الحكومة الأميركية في مجال الاختيار بين فقدان أسلوب حياتنا كأميركيين وبين تكبد خسائر في الأرواح، هو الأخير دائما".
كانت هذه تفاصيل خبر "جونز هوبكنز": ارتفاع أعداد الوفيات بالولايات المتحدة إلى 27085 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.