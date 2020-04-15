البحرية الأميركية: 11 سفينة إيرانية اتبعت اليوم نهجا خطيرا تجاه سفن حربية أميركية في بحر العرب

أفادت البحرية الأميركية بأن 11 سفينة إيرانية اتبعت اليوم نهجا خطيرا تجاه سفن حربية أميركية في بحر العرب، مشيرة إلى أن "إحدى السفن الإيرانية كانت على بعد 9 أمتار من الاصطدام بإحدى سفننا".
وأوضحت البحرية الأميركية أن "السفن الإيرانية تجاهلت تحذيرات متعددة عبر الراديو وتنبيهات أخرى من سفننا"، مشيرة إلى أ، "تصرفات الزوارق الإيرانية في الخليج العربي خطيرة واستفزازية".
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