البحرية الأميركية: 11 سفينة إيرانية اتبعت اليوم نهجا خطيرا تجاه سفن حربية أميركية في بحر العرب

أفادت ​البحرية الأميركية​ بأن 11 سفينة إيرانية اتبعت اليوم نهجا خطيرا تجاه سفن حربية أميركية في بحر العرب، مشيرة إلى أن "إحدى السفن الإيرانية كانت على بعد 9 أمتار من الاصطدام بإحدى سفننا".

وأوضحت البحرية الأميركية أن "السفن الإيرانية تجاهلت تحذيرات متعددة عبر الراديو وتنبيهات أخرى من سفننا"، مشيرة إلى أ، "​​​​​​​تصرفات الزوارق الإيرانية في الخليج العربي خطيرة واستفزازية".