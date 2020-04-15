جولة جديدة من محادثات بريكست الاسبوع المقبل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





بروكسل: اتفق مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأربعاء على تحديد موعد لثلاث جلسات جديدة من محادثات التجارة لمرحلة ما بعد بريكست تبدأ الأسبوع المقبل، بعد ان اعاق انتشار وباء كوفيد-19 الجدول الزمني للمحادثات.

ولم يتطرق البيان المشترك الذي أعقب مكالمة بين المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست، إلى تأجيل نهاية المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا الى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر.

وجاء في البيان أن الجانبين "اتفقا على ضرورة تنظيم المزيد من جولات التفاوض من اجل التوصل الى اتفاق وتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات بحلول حزيران/يونيو".

ولتحقيق ذلك سيلتقي فريقا التفاوض عبر الفيديو لصياغة العديد من "فصول" العلاقة التجارية المستقبلية بين بريطانيا والسوق الأوروبية المشتركة.

وستستمر كل واحدة من هذه الجولات اسبوعاً تقريبا وتعقد في 20 نيسان/ابريل و11 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو، اضافة الى اجتماع "رفيع المستوى" في حزيران/يونيو للنقاش وتحديد ما إذا كان التأجيل ضرورياً.

Advertisements

ويصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن بريطانيا لن تظل خاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي بعد 31 كانون الأول/ديسمبر.

وحذر بعض المراقبين من ان وباء كوفيد-19 جعل التوصل الى اتفاق سريع امراً مستحيلاً.

وتحاول لندن التفاوض على مجموعة من الاتفاقيات في عدة قطاعات من بينها الصيد والسلع والطيران والقضاء والطاقة، إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي يرغبون في هيكل شامل واحد للعلاقات مع بريطانيا.

الا ان جميع اقتصادات اوروبا تتعرض لضربة موجعة بسبب الوباء العالمي الذي دفع الدول الى فرض اغلاقات، ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث أية تغييرات في المواقف التفاوضية.