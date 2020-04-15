ناصف ساويرس أثرى العرب على قائمة فوربس 2020

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أصدرت فوربس تصنيفها لأثرياء العالم في عام 2020، فبقي جيف بيزوس أولهم عالميًا، فيما حل المصري ناصف ساويرس اول أثرياء العرب.

"الخليج 365" من بيروت: أعدت "فوربس" قائمة بأثرياء لعالم لعام 2020، فبلغ عددهم 2095 ثريًا، وهو أقل بـ 58 مليارديرًا مقارنة بالعام الماضي. ولم تتمكن "فوربس" من إدراج 226 مليارديرًا آخرين انخفضت ثرواتهم قبل 12 يومًا فقط من إعداد القائمة، وكانوا قد ظهروا خلال إعداد الحسابات الأوَّلية للثروات.

بحسب تفاصيل اللائحة، تراجعت قيمة ثروات 51 في المئة من أثرياء العالم المدرجين في قائمة العام الجاري بنحو 700 مليار دولار، لتنخفض إلى 8 تريليونات دولار مقارنة بعام 2019.

تأثر أثرياء العرب أيضًا بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، فتقلص عددهم إلى 21 مليارديرًا، مقابل 24 مليارديرًا في العام الماضي؛ فخرج 3 أثرياء من القائمة وتوفي أحدهم، بينما عاد مليارديرٌ آخر إلى القائمة. وتأكّلت ثروات الأثرياء العرب بنسبة 19.4 في المئة لتتراجع من 58.7 مليار دولار في عام 2019 إلى 47.3 مليار دولار في عام 2020، لتفقد نحو 11.4 مليار دولار من قيمتها.

تصدر الملياردير المصري ناصف ساويرس قائمة أصحاب المليارات العرب مجددًا بثروةٍ بلغت 5 مليارات دولار (6.4 مليارات دولار في 2019، بنسبة تراجع 21.9 في المئة)، وجاء محمد منصور في صدارة الرابحين لهذا العام بعد أن أضاف مليار دولار لثروته لترتفع إلى 3.3 مليارات دولار (2.3 مليار دولار في 2019، بنسبة زيادة 43.3 في المئة).

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تراجعت ثروة ماجد الفطيم وعائلته 1.8 مليار دولار، أي خسرت 35 في المئة من قيمتها، ولم تضم قائمة "فوربس" الأثرياء السعوديين للعام الثالث على التوالي، ما منح المصريين واللبنانيين أعلى نسبة تمثيلٍ في قائمة 2020، فيما تراجع عدد أثرياء الإمارات إلى 4 مقابل 7 أثرياء في عام 2019.

عالميًا، احتفظ جيف بيزوس بالصدارة للعام الثالث على التوالي، وبلغت ثروته 113 مليار دولار بدعم من ارتفاع أسهم أمازون بنسبة 15 في المئة منذ بداية 2019، وبقي بيل غيتس ثاني أغنى أثرياء العالم بعد بيزوس، يليه عملاق السلع الفاخرة بيرنار أرنو الذي أزاح وارن بافيت لأول مرة ليحل في المركز الثالث.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن موقع "فوربس". الأصل منشور على الرابط:

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