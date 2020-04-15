محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب ا):
ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن مئات من البحارة على متن حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة، والفرقاطة المرافقة لها، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملة الطائرات "شارل ديجول" والفرقاطة "تشيفالييه بول"، وصلتا إلى تولون يوم الأحد الماضي، بعد صدور أمر لهما من وزارة الدفاع بالاتجاه إلى مينائهما، عندما ثارت شبهات حول انتشار فيروس كورونا على متنهما.
وأوضحت الوزارة أن التحاليل جاءت إيجابية لدى668 بحارا من بين 1767 بحارا خضعوا للتحاليل حتى الآن، ولكن هذا الرقم مرشح للارتفاع حيث لم تظهر 30% من نتائج الإختبارات بعد.
وقالت الوزارة إنه تم إدخال31 بحارا المستشفى، وبحار واحد غرفة العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الفرنسية تكشف عن إصابة مئات البحارة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.