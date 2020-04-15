عصائر وكمامات في صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

واصل حزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، أعمال التعقيم والتطهير في الأماكن المختلفة في مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وذلك خلال صرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة.

أكد النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، تشكيل فرق تطوعية من كوادر الحزب من جميع الأمانات الفرعية بالمراكز الخمسة (الخارجة - الداخلة - الفرافرة - باريس - بلاط)، بالإضافة إلى فرق عمل من أمانتي المرأة والشباب بأمانة المحافظة، وجميع الأمانات النوعية بالحزب والمراكز الإدارية الخمسة، تولت تركيب مظلات للوقاية من أشعة الشمس في مركز الداخلة للعمالة غير المنتظمة خلال صرف منحة الرئيس السيسي لها في أفرع مكاتب البريد والبنك الزراعي.

وأضاف أن كوادر الحزب وزرعت مياه شرب معدنية وعصائر مثلجة على العمال خلال تواجدهم بمكاتب البريد ومنافذ صرف المنحة على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، مع توزيع معقمات يدوية وواقيات يد وكمامات وجه بالمجان على العمال.

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ولفت إلى تطهير وتعقيم ماكينات صرف الفيزا كارت، أمام مكاتب البريد، وتطهير مقاعد الانتظار داخل منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة هذا الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "آدم" إلى أن كوادر الحزب تولي تقديم مطهرات يدوية ومعقمات للمواطنين خلال صرف المنحة من مكاتب البريد، وتنظيم عملية انتظار المواطنين، وترك مسافات آمنة بين المواطنين وبعضهم، مع توزيع ملصقات وكتيبات صغيرة، وعقد لقاءات مباشرة مع العمال والمواطنين للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، في إطار جهود الحزب لمساندة جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتابع: إن أمانة المرأة بمركز الخارجة تولت تعقيم ماكينات صرف الفيزا كارت، ومكاتب البريد في نهاية اليوم، لضمان التعقيم والتطهير ومواجهة فيروس كورونا، استعدادًا لاستكمال عملية صرف المنحة صباح الغد.