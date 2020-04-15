عدد الوفيات في كندا بسبب كورونا تتخطى ألف حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - أ ش أ

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1006 حالات، بعد تسجيل 103 حالات وفاة جديدة اليوم.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 28205 حالات، بعد تسجيل 1142 حالة إصابة جديدة اليوم.

ووقعت غالبية الوفيات في كندا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو، حيث أبلغت المقاطعتان عن 487 حالة وفاة و385 حالة وفاة على التوالي، كما سجلت كيبيك أكبر عدد من الإصابات بعدد 14248 حالة.