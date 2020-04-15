محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):
أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد في ليبيا عن تنفيذ حظر كلي للتجول ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ولمدة 10 أيام.
جاء ذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا المستجد، بحسب اللجنة التي عقدت اليوم الأربعاء بحضور وزير الصحة بحكومة الوفاق مؤتمرًا صحفيًا في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس أوضحت خلاله أن الحظر سينفذ بشروط.
ومنعت اللجنة كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات السكان الضرورية، على أن يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز.
وسمحت اللجنة للمواطنين بالتنقل بالأرجل وبشكل فردي من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامات.
كما قررت اللجنة إيقاف تعاملات المصارف مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح، مع منع وجود أي تجمعات بكافة أشكالها، على أن تتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.
وكانت ليبيا قد أعلنت الشهر الماضي عن إقفال الحدود البرية والجوية لمدة 3 أسابيع، قامت بتجديدها الأسبوع الماضي. ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 35، بينها 9 حالات شفاء، ووفاة حالة واحدة بسبب المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان حظر التجول التام في ليبيا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.