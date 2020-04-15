عاجل / طائرة إسرائيليّة مسيّرة تستهدف سيّارة لحزب الله بسوريا قرب حدود لبنان

أفادت وكالة "رويترز" قبل قليل إن طائرة إسرائيلية مسيرة إستهدفت سيارة تقل قوات من حزب الله اللبناني بالقرب من الحدود مع لبنان. وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي ضحايا إذ فر ركاب السيارة منها قبل إصابتها وتدميرها .

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