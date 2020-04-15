وزير الصحة البولندي : وباء كورونا سيستمر لعام كامل

أكد وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفيسكي اليوم الأربعاء، أن على مواطنيه أن ينسوا خططهم للإجازة الصيفية والرحلات مع أطفالهم ومخيماتهم، بسبب فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضح الوزير البولندي، أن أشهر الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، لن تقضي على وباء كورونا المستجد، الذي سيستمر لأكثرمن عام.
وقال: "دعونا نتهيأ لصراع طويل مع فيروس كورونا".
وأضاف: "على البولنديين أن ينسوا عطلهم الاعتيادية، وأن يودعوا حتى التفكير بالموضوع".
وتابع: "ليست هناك أي معطيات علمية تؤكد أن الوباء سينتهي مع حلول الصيف"، مؤكدا أن الأطفالسيبقون من دون مخيمات صيفية هذا العام.
وأشار ، إلى أن "الفيروس موجود حتى في تلك البقاع من العالم، حيث درجات الحرارة أعلى والشمس تشرق بشكل أكبر مما هو عليه في بولندا، لذلك أعتقد أن الوباء سيختفي في يونيو أو يوليو المقبلين".
وستطبق بولندا إجراءات صارمة في الأماكن العامة بدأ من غدا الخميس، تشمل الالتزام بالكمامات وغيرها من الإجراءات الشخصية الوقائية.
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