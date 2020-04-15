مقتل اثنين وإصابة 5 في تحطم هليكوبتر عسكرية بفرنسا

قالت سلطات محلية في فرنسا إن طائرة هليكوبتر عسكرية فرنسية تحطمت، اليوم الأربعاء، قرب تارب بجنوب غرب البلاد مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. البلاد مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وتابعت السلطات أن الهليكوبتر، وهي من نوع كوغار تابعة لفوج الهليكوبتر القتالي الخامس بمدينة بو. وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب الحادث.

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