ارتفاع وفيات كورونا في فرنسا وتراجع عدد المعزولين بالعناية المركزة

أعلن مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المستشفيات، ودور رعاية المسنين، قد بلغ 17167 اليوم الأربعاء ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفاد سالومون بأن البلاد سجت 15529 حالة وفاة يوم الثلاثاء.

وأضاف أن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة انخفض بواقع 273 حالة إلى 6457.

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وهذا هو اليوم السابع على التوالي من الانخفاضات، مما يشير إلى أن إجراءات العزل العام، التي مددت يوم الاثنين إلى 11 مايو،

لها آثار إيجابية في احتواء المرض.

وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة في العالم التي تخطت عتبة الـ15 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين عن تمديد إجراءات العزل الصحي حتى 11 مايو المقبل، معترفا ببعض الإخفاقات في إدارة أزمة كورونا.