شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي يوم الأربعاء مع يانج جيتشي كبير الدبلوماسيين الصينيين، على الحاجة إلى الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات لمكافحة تفشي كورونا ، حسبما ذكر موقعروسيا اليوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن بومبيو أكد في محادثة هاتفية مع يانغ جيتشي، "الأهمية القصوى" التي توليها الولايات المتحدةبشأن تسهيل الصين لتصدير الإمدادات الطبية لتلبية الطلب الملح عليها في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه اتهامات إلى الصين وقال إن معلوماتها بشأن انتشار الفيروس "مضللة"، مضيفا أنه كان بالإمكان درء الوباء لو صدقت منظمة الصحة في التعامل مع تقاريرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يحث كبير الدبلوماسيين الصينيين على الشفافية الكاملة تجاه كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.