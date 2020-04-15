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بومبيو يحث كبير الدبلوماسيين الصينيين على الشفافية الكاملة تجاه كورونا

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شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي يوم الأربعاء مع يانج جيتشي كبير الدبلوماسيين الصينيين، على الحاجة إلى الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات لمكافحة تفشي  ، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن بومبيو أكد في محادثة هاتفية مع يانغ جيتشي، "الأهمية القصوى" التي توليها الولايات المتحدة

بشأن تسهيل الصين لتصدير الإمدادات الطبية لتلبية الطلب الملح عليها في الولايات المتحدة.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه اتهامات إلى الصين وقال إن معلوماتها بشأن انتشار الفيروس "مضللة"، مضيفا أنه كان بالإمكان درء الوباء لو صدقت منظمة الصحة في التعامل مع تقاريرها.

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