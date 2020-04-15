العدل الأمريكية تحقق في مدى التزام السجون بقواعد مواجهة كورونا

قال المفتش العام لدى وزارة العدل الأمريكية، إن مكتبه بدأ عمليات تفتيش عن بعد لمراجعة ما إذا كان مكتب السجون الاتحادي يلتزم بإرشادات احتواء انتشار كورونا في إطار منظومة السجون ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ويأتي الإعلان على الموقع الإلكتروني للمفتش العام بعد شكاوىمتكررة من موظفي السجون الاتحادية والسجناء حول الظروف غير الصحية داخل العديد من السجون وعدم وجود تباعد اجتماعي ومشكلات في الحصول على أدوات وقائية مثل الكمامات.
ومنذ 28 مارس توفي 14 سجينا داخل السجون في
وقال مكتب السجون الاتحادي إن 446 سجينا اتحاديا على الأقل و248 من موظفي المكتب قد ثبتت إصابتهم بالمرض حتى 14 أبريل.
وسجلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، أكثر من 2300 وفاة بفيروس كورونا في قفزة قياسية جديدة لتتجاوز بذلك الحصيلة 25 ألف وفاة، فيما زاد عدد الضحايا في نيويورك وحدها عن 10 آلاف.
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