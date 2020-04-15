الخارجية تشيد بكفاءة الأمن المصري

وأكدت وزارة الخارجية، وقوف المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها وتأييدها الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها في سبيل المحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحية، وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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