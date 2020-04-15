زوارق الاحتلال تهاجم صيادين

هاجمت زوارق بحرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مراكب الصيادين الفلسطينيين في شمال بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه. وأفادت مصادر فلسطينية في غزة، بأن الزوارق البحرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة سواحل بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون الإشارة إلى وقوع إصابات تذكر. على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطينيين من قرية طورة الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين. ونقلت مصادر محلية في القرية عن عائلة الطفلين وهما عبدالرحمن مؤيد، وأيسر مثنى قبها، قولهما إن قوات الاحتلال اعتقلتهما أثناء تواجدهما بأراضي القرية الواقعة بمحاذاة الجدار.



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