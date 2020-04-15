قال مصدر في الشرطة الفرنسية إن رجلاً هاجم أفراداً من الشرطة بسكين في مدينة "لا كورنوف" شمالي العاصمة باريس.

وأضاف المصدر أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم فقتلته.

وأعلنت النيابة العامة في بوبينيي أن المهاجم طالب لجوء وأنه أصيب بعدة عيارات نارية.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع في نحو الساعة 1430 بتوقيت جرينتش عندما كان أفراد الشرطة في دورية بالدراجات.

ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى عن دوافع المهاجم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلح يهاجم الشرطة الفرنسية بسكين قرب باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.